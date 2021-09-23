В России во второй раз зафиксировали 820 смертей из-за ковида за сутки

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 820 против 817 днем ранее, до 201 445, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом, количество зарегистрированных за один день смертей в стране во второй раз достигло максимума с начала эпидемии. В первый раз 820 летальных исходов за сутки в России фиксировали почти месяц назад, 26 августа.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,74%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 53 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 36 - в Свердловской области, 32 - в Краснодарском крае, 29 - в Нижегородской области, 28 - в Ростовской области.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 21 438, что является максимумом с 15 августа. Общее количество инфицированных с начала эпидемии увеличилось до 7 354 995. В относительном выражении прирост составил 0,29%. В частности, за сутки было выявлено 1 698 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 936 - в Московской области, 542 - в Самарской области, 513 - в Свердловской области, 502 - в Нижегородской. В настоящее время в России продолжают лечение 594 770 человек.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 16 567. Всего уже выздоровели 6 558 780 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,2% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 955 пациентов в Московской области, 954 - в Санкт-Петербурге, 486 - в Свердловской области, 481 - в Пермском крае, 459 - в Ростовской области.