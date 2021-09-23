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Пандемия COVID-19
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В Москве выявили 3 345 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 31 июля

Число умерших из-за коронавируса в столице возросло за сутки на 54
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 345 против 1 991 днем ранее, до 1 611 511, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В абсолютном выражении прирост стал максимальным с 31 июля, в относительном он составил 0,2%.

Число умерших из-за ковида в столице возросло за сутки на 54 против 50 днем ранее, до 28 551 (1,77% заболевших).

Также за сутки в Москве был выписан по выздоровлению 1 331 пациент. За все время вылечился 1 478 681 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 104 279 человек.

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