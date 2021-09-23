Мишустин поздравил Радзинского с 85-летием

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил писателя, драматурга Эдварда Радзинского с 85-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

"Вас, одного из самых ярких писателей и драматургов, известного историка, уникального рассказчика, интеллигента и эрудита, по праву считают современным классиком. Ваши литературный дар, мастерское владение словом воплощаются в замечательные романы, повести и пьесы, которые пользуются огромной популярностью", - говорится в телеграмме.

Глава правительства пожелал Радзинскому новых творческих успехов, вдохновения, здоровья и благополучия.

Эдвард Радзинский родился 23 сентября 1936 г. в Москве, окончил Московский историко-архивный институт (ныне - Российский государственный гуманитарный университет). Создатель и ведущий серии телепередач "Загадки истории", автор романов о Николае II, Иосифе Сталине, пьесы "104 страницы про любовь" и других произведений.