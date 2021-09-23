Путин поздравил Эдварда Радзинского с 85-летием

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил писателя, драматурга и историка Эдварда Радзинского с 85-летием.

"Человек многогранного дарования и большой созидательной энергии, вы по праву входите в число признанных драматургов, мастеров современного театрального искусства", - говорится в послании главы государства, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Путин отметил, что Радзинского знают и любят как автора просветительских проектов, а его творчество завоевало сердца большой аудитории, в том числе молодежи.

Эдвард Радзинский родился 23 сентября 1936 года в Москве, окончил Московский историко-архивный институт (ныне - Российский государственный гуманитарный университет). Создатель и ведущий серии телепередач "Загадки истории", автор романов о Николае II, Иосифе Сталине, пьесы "104 страницы про любовь" и других произведений.