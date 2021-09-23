В больницах Липецкой области более чем на 26% увеличили число коек для больных ковидом

ТАСС, 23 сентября. Власти Липецкой области увеличили с 1 700 до 2 150 число коек для пациентов с ковидом. Это связано с ростом числа заразившихся коронавирусом, а также с подготовкой к сезону гриппа и острых респираторных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации области.

"Липецкая область готовится к четвертой волне коронавируса и эпидсезону гриппа и ОРВИ. <...> С 21 сентября до 2 150 мест увеличен коечный фонд инфекционных госпиталей. При необходимости в октябре вновь будет перепрофилирован под инфекционный госпиталь санаторий "Липецк", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в настоящее время в регионе в инфекционных госпиталях лечатся около 1 700 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. Сформировали достаточный запас средств индивидуальной защиты, дезинфектантов, лекарственных препаратов, без сбоев поставляется кислород.

Как уточняется в сообщении пресс-службы администрации региона, прививку от ковида сделали однократно более 403 тыс. жителей Липецкой области, это 55,2% от плана вакцинации (около 730 тыс. человек). От гриппа в регионе планируется привить 684 тыс. человек, в настоящее время вакцинировано 131,2 тыс. человек, или 19,2% от плана.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 51 478 случаев заражения коронавирусом, из них 44 904 человека выздоровели, 1 597 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей.