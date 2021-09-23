Во Франции 270 медиков подозревают в мошенничестве с QR-кодами

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Франции выявили около 270 сотрудников медицинских служб, которые, предположительно, участвовали в схемах по мошенничеству с вакцинами от коронавируса и выдачей QR-кодов населению. Об этом сообщил в четверг телеканал LCE со ссылкой на данные Национального объединения трудящихся сферы культуры и коммерции (Cnam).

По его данным, в общей сложности было проведено 350 проверок и обысков, которые затронули 14 центров вакцинации, 138 работников системы здравоохранения и 35,7 тыс. частных лиц. По итогам проверок было аннулировано 36 тыс. фальшивых санитарных пропусков.

За махинации в сфере вакцинации ответственным грозит до пяти лет тюрьмы и до €150 тыс. штрафа. Для частных лиц, которые приобрели соответствующие услуги у недобросовестных медработников, предусмотрено наказание до 3 лет тюрьмы и штраф в размере до €45 тыс.