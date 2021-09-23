В Центральную Россию вернется бабье лето

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Москву и другие города Центральной России с 28 сентября ожидает бабье лето. Погода будет солнечной, воздух прогреется до 15 градусов днем, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Центральную Россию пожалует старое бабье лето! Ситуация в атмосфере кардинально начнет меняться 28 сентября. <...> Москва попадет в центр этого атмосферного "купола" уже в среду. В условиях высоких показаний барометров, которые достигнут 760 мм рт. ст., что на 15 единиц выше нормы, стрелка прибора покажет "ясно" - начнется настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум пять суток, что соответствует естественному синоптическому периоду", - сообщил он.

Однако Тишковец отметил, что значимого тепла ожидать не стоит, так как уже началась астрономическая осень. Воздух будет прогреваться до 10-15 градусов днем.

"В среднем ночами воздух в столице станет остывать до нуля - плюс пяти [градусов], а днем сумеет прогреваться до плюс 10-15 [градусов]. Но дефицит тепла будет компенсирован солнечным обилием - индекс ультрафиолета повысится с осеннего нуля до летних трех единиц. Вместе с бабьим летом наступит и один из красивейших периодов года, который именуют золотой осенью", - отметил метеоролог.