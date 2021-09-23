Генпрокурор России предложил коллегам по СНГ мобилизовать усилия против киберпреступлений

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов в ходе прошедших в столице Казахстана встреч с главами прокуратур стран СНГ предложил объединять усилия в борьбе с негативным влиянием интернета на подростков, попытками распространения экстремистских идей, противодействием кибератакам и незаконным использованием криптовалют. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

В ходе встречи с генпрокурором Казахстана Гизатом Нурдаулетовым Краснов отметил важность тесной координации работы против вызовов, представляющих угрозу для граждан обоих государств. В частности, он предложил мобилизовать совместные усилия по защите несовершеннолетних, в первую очередь от негативного влияния в интернете, который становится площадкой для широкого круга преступлений, не имеющих государственных границ. Другой актуальной угрозой он назвал проявления экстремизма в России и Казахстане, особенно с учетом событий в Афганистане, способствующих реальной угрозе проникновения на территорию СНГ радикально настроенных лиц.

На встрече с генпрокурором Молдавии Александром Стояногло также была поднята тема борьбы с коррупционными угрозами. Краснов подчеркнул, что прокуроры России и Молдавии смогут более предметно обсудить эти и другие вопросы в рамках реализации программы сотрудничества, которая начнется в ближайшее время.

С главой Генпрокуратуры Азербайджана Камраном Алиевым обсужден ряд вопросов двустороннего сотрудничества и отмечена необходимость обмена опытом противодействия новым схемам трансграничных преступлений, в том числе кибератакам и получившим распространение вирусам-вымогателям, а также пресечения криминального использования виртуальных активов.

Глава российской прокуратуры отметил необходимость межгосударственной координации усилий прокуроров по противодействию современным вызовам и на встрече с президентом Международной ассоциации прокуроров Чхолем-Кю Хваном. Среди волнующих все мировое сообщество вопросов Краснов выделил борьбу с киберпреступностью, включая криминальный оборот криптовалюты, негативное воздействие на молодежь, вовлечение в деструктивные сообщества и подчеркнул необходимость выработки единых подходов, препятствующих развитию этих негативных тенденций. Также он обсудил тему борьбы с фальсификацией медицинской и фармацевтической продукции, отмыванием преступных доходов и выводом преступных активов за рубеж, в том числе в офшорные юрисдикции.