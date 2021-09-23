Член ОП представил книгу о русском экономическом чуде

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Александр Галушка и заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Артур Ниязметов представили в четверг в ТАСС второе издание книги "Кристалл роста. К русскому экономическому чуду". В книге идет речь о развитии экономики СССР в период с 1929 по 1955 годы, и о том, как можно использовать опыт этого времени в XXI веке в РФ.

По словам Галушки, в 1929-1955 годы экономика СССР выросла в 14 раз, численность населения увеличилась на 46 миллионов и продолжительность жизни выросла на 26 лет, несмотря на то, что внутри этого периода была "кровавая разрушительнейшая война, которая прежде всего ударила по нашей стране". "Когда ты видишь такие плоды [экономического роста], возникает вопрос, какой же у них корень, какая причина, почему это произошло. Разобраться в этом предметно желание сильное возникло", - заявил он, говоря о причинах, побудивших написать книгу.

В свою очередь Ниязметов заявил, что исследование проводилось на основе релевантных исторических источников, в том числе велась работа с секретными документами. "Темпы роста, которые мы приводим в книге, <…> опубликованы в совершенно секретном сборнике, который был отпечатан в свое время в 30 экземплярах, им владело только высшее руководство страны, поэтому предположить, что там были какие-то накрученные, специально завышенные цифры - это достаточно странно, потому что на основании документа принимались решения, в том числе и в период Великой Отечественной войны", - считает он.

Галушка отметил, что отдельная глава книги посвящена предложениям по росту экономики, демографическому развитию и технологическому лидерству России.