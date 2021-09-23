Опрос: более 65% украинцев считают, что Зеленский должен встретиться с Путиным

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Более 65% жителей Украины выступают за встречу президента страны Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, так как это поможет продвижению урегулирования в Донбассе. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса центра "Социальный мониторинг".

"66,4% поддержали идею о личной встрече Зеленского с Путиным, что помогло бы урегулировать ситуацию в Донбассе. Против этого высказались только 28,6% опрошенных", - отмечается в исследовании. 50% украинцев также уверены, что ради возвращения Донбасса и наступления мира на Украине Зеленский обязан лично встретиться и с руководителями Донецкой и Луганской народных республик.

При этом более 82% респондентов считают, что при принятии решений Зеленский полностью или частично зависим от других государств и международных организаций. Практически также опрошенные ответили и на вопрос о независимости украинской власти в плане экономической политики. В частности, 88% украинцев уверены, что власть зависит или частично зависит от других стран и международных организаций.

Отвечая на вопрос о том, в правильном ли направлении сейчас развиваются события на Украине, 70,5% опрошенных ответили, что в неправильном, и только 29,5% украинцев поддержали нынешний курс. Кроме того, более 60% опрошенных заявили, что не доверяют главе государства.

Опрос состоялся с 11 по 19 сентября 2021 года. Всего было опрошено 3 010 респондентов. Опрос проводился методом индивидуального интервью "тет-а-тет" по месту жительства респондента.