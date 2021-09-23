Темпы вакцинации от COVID-19 упали в США до самого низкого с июля уровня

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Темпы иммунизации населения от коронавируса упали в Соединенных Штатах до самого низкого с минувшего июля уровня. Об этом со ссылкой на сведения федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) сообщил в четверг телеканал CNN .

Он отмечает, что такая тенденция чревата серьезными проблемами во второй половине осени, когда к пандемии коронавируса добавится сезонный рост заболеваемости гриппом. Кривая смертности, предупреждают эксперты, может снова резко пойти вверх, равно как увеличится нагрузка на медицинские учреждения и их персонал, и без того работающий в ряде штатов на пределе своих возможностей из-за роста в последние недели в стране числа случаев заражения COVID-19. Количество летальных исходов сейчас вновь приблизилось к 2 тыс. в сутки.

Между тем, как следует из данных ЦКПЗ, за минувшую неделю первую прививку от коронавируса в США сделали 312 тыс. человек, что на 7% меньше аналогичного показателя предшествующей недели и на 35% меньше числа привившихся месяцем ранее. К настоящему моменту полный курс вакцинации прошли 54,9% американцев, а как минимум 71 млн жителей страны, кому прививка доступна, даже не приступали к этому процессу. К этой категории относятся и дети младше 12 лет, так как они пока не охвачены иммунизацией.

"Нам следует готовиться к чрезвычайно загруженной [заботами о заболевших] предстоящей зиме", - сообщила CNN помощник декана Школы общественного здравоохранения Университета Брауна Меган Рэнни.

Еще один эксперт, поделившийся с телеканалом своими тревогами, Питер Хотес, декан Национальной школы тропической медицины при Медицинском колледже Белора, напомнил о том, что грипп, хоть и является для всех привычным заболеванием, не стал от этого менее опасным. "Грипп - это по-прежнему убийца. Не такой, как COVID-19, но по его вине ежегодно умирают от 12 тыс. до 50 тыс. американцев", - предупредил он.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 42,545 млн случаев заражения коронавирусом, 681 197 человек умерли. По обоим этим показателям страна занимает первое место в мире.