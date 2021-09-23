В Коми открылась конференция по электронной письменности народов с участием 12 стран

СЫКТЫВКАР, 23 сентября. /ТАСС/. Международная научно-практическая конференция "Электронная письменность народов Российской Федерации - 2021" открылась в Сыктывкаре. Она привлекла более 90 участников из 12 стран и более чем 10 регионов России, сообщила в четверг пресс-служба министерства национальной политики Коми.

"Сегодня Сыктывкар в очередной раз объединяет исследователей и специалистов, применяющих компьютерные подходы в работе с родными языками народов Российской Федерации. Здесь будут представлены новые разработки и направления в сфере электронной письменности, позволяющие языкам идти в ногу со временем и быть востребованными у подрастающего и молодого поколения", - привела пресс-служба министерства слова из обращения зампредседателя правительства Коми Галины Габушевой.

В ходе форума 23-24 сентября в режиме видеоконференции специалисты по компьютерной лингвистике и языковым цифровым технологиям обсудят вопросы продвижения родных языков в электронное информационное пространство, вопросы функционирования родных языков в социальных сетях и медиа, электронные образовательные ресурсы, библиотеки, словари, википедии и переводчики на родных языках. Обсудят также вопросы формирования баз данных на родных языках, проблемы электронной поддержки родных языков. Форум проводится в четвертый раз, первая конференция состоялась в 2017 году.

Как сообщили ТАСС в министерстве, в работе форума принимают участие специалисты из Финляндии, Норвегии, Эстонии, Австрии, Швеции, Венгрии, Латвии, Германии, Казахстана, Украины. Российские эксперты - из Коми, Удмуртии, Карелии, Марий Эл, Северной Осетии-Алании, Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Кирова и других регионов. "Конференция очень актуальна для сохранения языков и языкового многообразия. Народам важно входить в электронное пространство, так о них узнают в любой точке мира. К примеру, коми язык сейчас изучают в Германии, Финляндии и других странах благодаря современным технологиям", - сообщили в министерстве.

В частности, своими наработками поделятся специалисты Центра инновационных языковых технологий Коми, который разработал электронную библиотеку книг на коми языке, корпус коми языка, раскладки клавиатуры, электронные словари и онлайн-переводчик для браузеров, портал "Коми кыв", реализовал другие языковые проекты. В ходе конференции состоится заседание Ассоциации финно-угорских университетов, Коми в ней представляют Сыктывкарский госуниверситет им. Питирима Сорокина и Коми республиканская академия госслужбы и управления. Темой дискуссии станет подготовка кадров по компьютерной лингвистике и языковым технологиям для финно-угорских языков.