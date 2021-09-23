Московский сервис Russpass запустил новое тревел-шоу

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Цифровой турсервис Russpass в Москве запустил онлайн тревел-шоу "Russpass. Путешествия" о путешествиях по городам России.

"Наш сервис появился чуть больше года назад. На сервисе мы сделали так, что тут сразу можно купить билеты, забронировать жилье, найти гида и так далее. А сегодня мы даем старт нашему тревел-шоу. Мы понимаем, что уже есть "Орел и решка", но мы решили сделать нечто свое и более камерное", - рассказал директор по развитию сервиса Russpass Сергей Зимин на церемонии открытия тревел-шоу в Центре Гиляровского.

Он добавил, что шоу состоит из девяти выпусков. Они уже доступны для просмотра всем желающим на YouTube-канале Russpass. Каждый ролик длится чуть более 20 минут. На церемонии открытия тревел-шоу был представлен выпуск о Москве.

"Наша команда побывала в Карелии, Калининграде, Краснодаре и других городах России", - уточнил Зимин.

Ведущими тревел-шоу стали российская актриса театра и кино Евгения Розанова и телеведущая Анастасия Петрук. Вместе с ними зрители совершат виртуальные прогулки по городам и проедут маршрутами, которые можно использовать как готовые планы поездок.

О сервисе

Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. На Russpass можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать ресторан и многое другое.

Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться уже готовым предложением. Всего на Russpass сегодня доступно более 3 тыс. турпредложений.

Russpass разработан по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует Комитет по туризму города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий.