Пурга и низкая температура осложняют поиски 23 альпинистов на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 23 сентября. /ТАСС/. Пурга с порывами ветра до 40 м/с, низкая температура и плохая видимость осложняют поиски 23 альпинистов, запросивших помощь спасателей с высоты 5 400 м на Эльбрусе. Группировка сил и средств спасателей наращивается, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 20:47 мск поисково-спасательная операция по спасению группы альпинистов из 23 человек продолжается в тяжелейших метеоусловиях. Работы осложняют порывы ветра до 40 м/с, температура минус 20 градусов, пурга, видимость в зоне поиска составляет не более 1 м", - говорится в сообщении.

Спасатели осуществляют поиски с 5 000 м и выше в районе предположительного нахождения группы. На место выехал начальник ГУ МЧС России по КБР. Наращивается группировка сил и средств.

Группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий на Эльбрусе попросила о помощи спасателей вечером 23 сентября. Предварительно, у одного из альпинистов травмирована нога, они находятся на высоте 5 400 м. В ГУ МЧС сообщили, что альпинисты зарегистрировали свой маршрут.

Эльбрус - самая высокая гора Европы, высота 5 642 м над уровнем моря.