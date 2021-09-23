Лукашевич заявил в ОБСЕ о связи автора приложения "Умное голосование" и экс-чиновников США

ВЕНА, 23 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил о вскрывшихся фактах связи автора приложения "Умное голосование" для iPhone Романа Рубанова с бывшими чиновниками из сферы обороны США. Российский дипломат привел эти данные в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Лукашевич в своем выступлении затронул тему непосредственной вовлеченности ряда западных IT-монополистов в попытки дискредитации выборов и оказания влияния Apple и Google на внутриполитические процессы, в том числе в России. "В частности, вскрылись факты непосредственных связей между некоторыми представителями корпораций, отвечающими за техническую поддержку "несистемной оппозиции", уличенной в экстремистской деятельности, и бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США", - рассказал российский дипломат.

"Так, выяснилось, что автор приложения "Умное голосование" для iPhone Роман Рубанов - директор по проектам американской аэрокосмической компании Momentus Space Inc. При этом президентом компании Momentus является бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Фред Кеннеди, а исполнительным директором - бывший заместитель министра обороны США Джон Руд. В совет директоров компании входит Викторино Меркадо, бывший помощник министра обороны США по стратегическим вопросам обороны и национальной безопасности", - проинформировал Лукашевич.

По его информации, "разработкой приложений "Фонда борьбы с коррупцией" (фонд признан иноагентом и экстремистской организацией) также занимались Дмитрий Бочков, программист компании Luka из Сан-Франциско, США". "В то, что это совпадения, верится с трудом", - добавил постпред РФ.

В связи с этим российский дипломат заявил о необходимости выработать универсальные и справедливые рамки взаимодействия государств, их объединений и онлайн-гигантов, согласовать требования к прозрачности политики модерации контента операторами цифровых платформ.