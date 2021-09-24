Депутаты Барнаула утвердили новый герб города, остававшийся неизменным более века

БАРНАУЛ, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты думы Барнаула на очередном заседании 24 сентября утвердили впервые изменившийся с 1846 года герб города. Изменения позволят зарегистрировать его в государственном геральдическом регистре России, сообщает пресс-служба администрации города в пятницу.

"Депутаты своим решением утвердили измененный герб в трех его видах: малом, среднем и парадном. Ранее предложенная концепция символики Барнаула была одобрена представителями общественности города. Теперь он приведен в соответствие с современными геральдическими требованиями и административно-территориальным делением страны. После опубликования решения гордумы обновленные символы уже можно использовать", - говорится в сообщении.

По данным властей, герб Барнаула появился у города в 1846 году и Геральдический совет при президенте России неоднократно указывал администрации города на необходимость убрать с внутренней части щита серебряного коня, так как он обозначал принадлежность Барнаула к Томской губернии. Таким образом, в новом исполнении городу вернули исторический герб с изображением плавильной печи и горных пород.

"Геральдическое описание теперь выглядит следующим образом. Щит: в лазоревом поле среди серебряных горных пород стоит на зеленой земле серебряная дымящая плавильная печь с двумя горнами с золотыми огнями внутри. Щит увенчан золотой башенной короной, окружен лентой ордена Октябрьской революции. Щитодержатели: на зеленой земле, поросшей пучками травы, стоят серебряные кони", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что предусмотрен переходный период до 2030 года, когда можно использовать символы города, действующие до настоящего времени. После принятия решения городскими депутатами герб предстоит зарегистрировать. Документы на регистрацию герба в Геральдический совет при президенте России администрация города намерена направить в октябре.

В июле 2021 года администрация Барнаула заявила о намерении изменить герб Барнаула, так как в нынешнем исполнении его невозможно зарегистрировать в геральдическом регистре: в гербе и на флаге нарушены требования геральдики. Герб с момента его появления существенно не менялся и выглядит так: щит разделен на две части, в верхней меньшей в зеленом поле герб Томской губернии, а в нижней, в голубом поле среди горных пород дымящаяся доменная печь.