На ВДНХ отметят День туризма

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Специальная программа ко Дню туризму пройдет на ВДНХ в Москве. Мероприятия запланированы с 25 по 27 сентября, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"27 сентября, во Всемирный день туризма, и в выходные накануне на ВДНХ, одной из главных точек притяжения столицы, которую ежегодно посещают миллионы гостей со всего мира, пройдут бесплатные экскурсии и лекции", - говорится в сообщении.

Так, 25, 26 и 27 сентября в 12:00 и 16:00 мск посетителей приглашают на экскурсии, посвященные одному из самых узнаваемых памятников монументального искусства советской эпохи - композиции "Рабочий и колхозница". Ее автор, Вера Мухина, создала не только скульптурный шедевр, но и главный киносимвол Советского Союза. Участники узнают об истории монумента и его появлении на ВДНХ. Экскурсанты смогут подняться на крышу одноименного павильона, откуда открывается живописная панорама на территорию главной выставки страны. Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация. Продолжительность экскурсии 40 минут, начало - от стилобата павильона "Рабочий и колхозница".

"Еще одна тематическая экскурсия - "Как кириллица по Руси путешествовала" - состоится 26 сентября в 15:00 и 18:00 мск в центре славянской письменности "Слово". Письменность появилась на Руси в конце X века и за свою более чем 1000-летнюю историю прошла уникальный путь", - говорится в сообщении.

А в 16:00 мск состоится космический дайджест, на котором председатель молодежного совета Русского космического общества Денис Прудник расскажет о первой полностью туристической миссии в космос.