В Крыму впервые с конца лета зафиксировали более 300 новых случаев коронавируса за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. В Крыму за сутки зафиксировали 308 случаев коронавируса. Об этом в пятницу сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице "ВКонтакте" .

С 1 июля в течение двух месяцев в Крыму ежедневно фиксировали более 300 случаев. С 30 августа уровень впервые опустился ниже этого показателя.

"За 23 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 308 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 207 выявлены при обращении за медицинской помощью, 101 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям", - написал Аксенов.

Глава региона уточнил, что на коронавирус в Крыму протестированы 7 199 человек. Выздоровевших за сутки - 207 человек.

По данным Минздрава Крыма, всего с начала пандемии коронавирусом заразились почти 77 тыс. человек. Выздоровели более 66 тыс. человек, умерли более 2,5 тыс. пациентов.