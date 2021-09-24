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Пандемия COVID-19

Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили в Пензенской области до 31 октября

В регионе по-прежнему действует запрет на работу общепита с 23:00 до 6:00, а также проводить массовые мероприятия разрешено только при заполнении не более 50% мест в помещениях

ПЕНЗА, 24 сентября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлен до 31 октября. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

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"Режим повышенной готовности продлен в Пензенской области по 31 октября включительно", - говорится в сообщении.

В регионе сохраняется запрет на работу предприятий общепита с 23:00 до 6:00. Проведение массовых мероприятий разрешено при заполнении 50% мест в помещениях.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области выявлено 68 885 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 57 045 человек выздоровели, 2 558 пациентов умерли.

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РоссияПензенская областьПандемия COVID-19
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