В Хабаровском крае с начала года погасили долги по зарплате на более чем 328 млн рублей

ХАБАРОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Прокуроры пресекли около 2 тыс. нарушений прав граждан на выплату заработной платы в Хабаровском крае, удалось погасить более чем 328 млн рублей долгов. Об этом сообщила пресс служба управления генеральной прокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу по итогам заседания по вопросам состояния законности в сфере оплаты труда, которое провел заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

"Пресечено [с начала года] 2 тыс. нарушений прав граждан, 460 виновных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. По результатам принятых мер погашена задолженность по оплате труда на сумму свыше 328 млн рублей", - говорится в распространенном релизе.

За аналогичный период 2020 года в Хабаровском крае пресекли порядка 1700 нарушений, привлекли к ответственности 440 лиц,погасили долг в размере 300 млн рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что положение дел в сфере оплаты труда остается сложным. Более трети от суммы долга на Дальнем Востоке - 163 млн рублей - приходится на Хабаровский край. Длительное время почти 1,4 тыс. работников не получают положенные им выплаты. Более 60% задолженности значится за предприятиями, находящимися в различных стадиях банкротства.

"Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации подверг критике работу органов Федеральной службы судебных приставов в связи с выявленными случаями ненадлежащей работы по взысканию зарплатной задолженности", - говорится в сообщении.

Демешин поручил проработать вопрос о привлечении бывших руководителей и учредителей предприятий-должников к субсидиарной ответственности, рассмотреть возможность погашения задолженности по оплате труда на крупных предприятиях посредством заключения договоров цессии.