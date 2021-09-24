Почти 960 млрд рублей направят на пособия семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Почти 960 млрд рублей направят на выплаты пособий детям в возрасте от трех до семи лет в 2022–2024 годах. Ежегодно такие выплаты будут получать около 3 млн детей, заявила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

"Еще одно направление расходования средств материального бюджета - это осуществление ежемесячных выплат семьям, имеющим детей в возрасте от трех до семи лет. В 2022–2024 годах расходы на эти цели составят практически 960 млрд рублей. Ежегодно выплаты будут предоставляться почти 3 млн детей", - сказала она.