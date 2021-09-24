Центр семейного чтения в Чебоксарах станет модельной библиотекой в 2022 году

ЧЕБОКСАРЫ, 24 сентября. /ТАСС/. Центр семейного чтения им. Трубиной в Чебоксарах станет модельной библиотекой в 2022 году. Средства будут направлены на организацию современного комфортного пространства, приобретение новой мебели и компьютерного оборудования, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Чебоксар.

"Благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета в 2022 году модельными станут еще 129 библиотек России, среди которых чебоксарский Центр семейного чтения им. Трубиной", - пояснили в пресс-службе.

Модельная библиотека - это образцовая библиотека, расположенная в благоустроенном помещении, располагающая хорошо укомплектованным многоотраслевым фондом, оснащенная современным компьютерным оборудованием, использующая в своей работе новейшие информационные технологии.

Центр семейного чтения им. Трубиной - одна из наиболее востребованных библиотек в Чебоксарах, которую ежегодно посещали более 40 тыс. человек. Впервые учреждение открыло свои двери для читателей в 1970 году, за это время проводился только косметический ремонт помещений.