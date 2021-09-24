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Верховный суд предложил дать возможность гражданам обращаться в суд через МФЦ

Как сообщили в суде, пилотные проекты свидетельствуют о востребованности и эффективности этого способа осуществления процессуальных прав

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Верховный суд России предлагает дать возможность гражданам подавать обращения в суд и получать копии судебных решений через многофункциональные центры (МФЦ). Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на прошедшем в онлайн-режиме совещании председателей верховных судов государств - членов ШОС.

"В настоящее время в ряде субъектов РФ реализуются пилотные проекты по взаимодействию граждан с судами посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с принципом "одного окна", результаты которых свидетельствуют о востребованности и эффективности этого способа осуществления процессуальных прав [возможности обратиться в суд]", - отметил Лебедев.

"В этой связи Верховный суд РФ направил в правительство РФ предложение о нормативно-правовом закреплении возможности подачи документов в суд и получения документов из суда посредством многофункциональных центров, что позволит гражданам в шаговой доступности от места своего жительства направить процессуальный документ в любой суд РФ и получить судебный акт", - сообщил глава Верховного суда.

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Лебедев, Вячеслав МихайловичРоссия
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