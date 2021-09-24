Около 70 тыс. кв. м аварийного жилья насчитывается в Байкальске, где планируют реновацию

ИРКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Ветхий и аварийный жилой фонд моногорода Байкальска Иркутской области, где федеральные власти планируют провести масштабную реновацию, насчитывает около 70 тыс. кв. м площади. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона по итогам поездки в Байкальск председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

"Глава региона отметил важность решения экологических проблем Байкальска, а также комплексного развития застроенных территорий города, в том числе переселения из ветхого и аварийного жилья, которое составляет на сегодняшний день около 70 тыс. кв. м. Острым вопросом является реконструкция инженерной инфраструктуры, которая имеет высокую степень износа, частично находится в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.

Шувалов по итогам поездки в Байкальск сообщил журналистам, что новое жилье должно будет в первую очередь отвечать экологическим стандартам. Также власти рассмотрят возможность реконструкции школы в Байкальске и обустройства городской площади. "Но первое, что напрашивается, - надо обустроить городскую набережную. К сожалению, для горожан нет радости от соседства или нахождения на озере. Здесь эту работу необходимо запустить", - сказал председатель ВЭБ.РФ

Вице-премьер России Виктория Абрамченко накануне заявила, что в Байкальске планируется провести масштабную реновацию с помощью использования деревянного домостроения. Таким образом, Байкальск станет первым экогородом в России. Абрамченко отметила, что уже обсудила эти планы с губернатором Иркутской области и председателем ВЭБ.РФ. Первым этапом на пути создания первого в России экогорода станет переселение граждан из аварийного жилья в многоквартирные дома с деревянными конструкциями.

Реновация станет частью комплексного плана развития Байкальска, который разработали ВЭБ.РФ и его дочерняя структура "Центр развития Байкальского региона". Реализация плана, который пока не утвердили, рассчитана до 2040 года. Его задача - повысить качество жизни горожан, обеспечить инвестиционную и туристическую привлекательность города на берегу Байкала, при этом сохранив уникальную экосистему.

В Байкальске, где проживают более 12 тыс. человек, в 2013 году остановилось градообразующее предприятие - Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который работал с 1966 года. В накопителях предприятия, расположенных на берегу Байкала, за годы работы комбината накопилось порядка 6,5 млн т твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин. Осенью 2020 года правительство России назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года. Госкорпорация ВЭБ.РФ занялась вопросами развития города.