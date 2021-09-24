Власти Тюменской области продлили антиковидные ограничения

ТЮМЕНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Ограничения, введенные в Тюменской области из-за коронавируса, продлили до 24 октября 2021 года. Об этом сообщили в пятницу в региональном оперативном штабе.

"В Тюменской области до 24 октября 2021 года продлены ограничения, введенные в рамках режима повышенной готовности, в связи с недопущением распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе пояснили, что в рамках ограничений допускается проведение экскурсий для учащихся без пересечения групп в одном зале. Также с 27 сентября можно проводить массовые спортивные мероприятия с числом участников не более 500 человек. На территории области по-прежнему сохраняется масочный режим и приостановлен личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах власти региона.

За минувшие сутки в регионе выявлено 228 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии - 60 363.