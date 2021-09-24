Ограничительные меры по коронавирусу в Петербурге продлили до 31 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Ограничительные меры в Санкт-Петербурге в связи с пандемией коронавируса продлены до конца октября. Как сообщила пресс-служба городской администрации в пятницу, обновленное постановление по противодействию распространению коронавируса подписал губернатор Александр Беглов.

"По 31 октября продлеваются действующие запреты и ограничения", - говорится в сообщении.

В частности, в Петербурге сохраняется требование на ношение защитных масок в общественных местах, включая магазины, транспорт, вокзалы и остановки.