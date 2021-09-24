"Дачные" электрички в Москве и Подмосковье выведут из расписания с 31 октября

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Расписание поездов на Савеловском, Киевском, Казанском и Павелецком направлениях Московской железной дороги изменится с 31 октября, изменятся маршруты 11 поездов и периодичность курсирования 12 составов. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В связи с завершением дачного периода изменится расписание пригородных электропоездов на Савеловском, Киевском, Казанском и Павелецком направлениях. С 31 октября изменится маршрут следования 11 электропоездов и периодичность курсирования 12 [поездов], с этой же даты выводятся из расписания несколько рейсов", - сообщили в пресс-службе.

Пассажиров просят заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК". Приложение доступно в App Store и Google Play.