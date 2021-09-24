Часть многодневных маршрутов Кавказского заповедника закроют для туристов с 4 октября

МАЙКОП, 24 сентября. Несколько многодневных маршрутов Кавказского государственного природного биосферного заповедника из-за ночных заморозков и ухудшения погодных условий закроют для туристов с 4 октября, сообщили журналистам в пресс-службе заповедника.

"Руководством заповедника подписано распоряжение, согласно которому первые многодневные турмаршруты будут закрыты с 4 октября. Это касается маршрутов №8 "Через перевал Аишха к Черному морю" и частично №8а "Урочище Медвежьи ворота - лагерь Холодный" на участке от Бзерпинского карниза до лагеря Холодный. Причиной столь раннего, по сравнению с сезоном 2020, закрытия маршрутов стали погодные условия", - сказали в пресс-службе.

23 сентября на высоте более 1,8 тыс. м образовался первый снежный покров. В горах по ночам стабильно фиксируются минусовые температуры, которые вместе с осадками делают передвижение туристов по маршрутам небезопасным, пояснили в пресс-службе.

На остальных маршрутах летний турсезон завершится 15 октября. Маршруты №9, №12, №13, №30В, №30Г закроют полностью. Маршруты №30А и №30Б, которые начинаются от КПП Лагонаки, будут работать только в экскурсионном формате, до второй смотровой площадки. Экскурсионные маршруты и рекреационные объекты заповедника продолжат работать в прежнем формате.

В 2020 году турсезон в заповеднике благодаря теплой погоде и отсутствию осадков длился до середины ноября.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Его общая площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.