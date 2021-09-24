Научно-исследовательское судно "Пионер-М" спустили на воду в Петербурге

САНКТ-ПЕТРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Пионер-М" спустили на воду в пятницу на Средне-Невском судостроительном заводе (Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

"Мы с вами сегодня присутствуем поистине на историческом событии, когда в год, объявленный президентом Годом науки и технологий, состоится впервые в истории нашей страны спуск на воду научно-исследовательский судна "Пионер-М", которое было построено при участии в разработке проекта судна студентов из семи вузов, чью заявку поддержал президент пять лет назад на наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив. И мы видим, что за пять лет было создано уникальное судно, на котором применяется уникальные технологии, которые позволят Севастопольскому государственному университету осуществлять уникальные научные исследования", - сказал на церемонии заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

По словам генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, судно прибудет в порт приписки - Севастополь - весной следующего года.

Ранее ТАСС сообщал, что ученые Севастопольского государственного университета планируют оснастить судно "Пионер-М" таким оборудованием, чтобы оно могло без экипажа выходить в море и совершать простые операции. Безэкипажность будет вторым этапом проекта, реализовать его планируется в 2022-2023 годах.

Проектирование "Пионера-М" вели ученые Севастопольского государственного университета на базовой кафедре "Инновационное судостроение и технологии освоения шельфа", созданной ЦКБ "Коралл". Строительство судна будет происходить на трех заводах Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Средне-Невский судостроительный завод выполняет работы по формированию композитного корпуса, созданием надстройки займутся специалисты крымского предприятия "Судокомпозит", финальная сборка состоится на Севморзаводе. Длина судна составит 25,7 метра, ширина - 9 метров, скорость - 10 узлов, водоизмещение - 82 тонны. Проект предполагает эксплуатацию судна круглогодично в Черном и Азовском морях с удалением от места убежища до 20 морских миль.

Проект реализуется при поддержке Минобрнауки РФ, ОСК и Агентства стратегических инициатив. Строительство финансируют в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Индустриальным партнером выступает ОСК. Инвестиции в реализацию проекта составляют 300 млн рублей.