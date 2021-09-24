Власти Крыма сообщили, что минимальные цены на отдых осенью снизились почти наполовину

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Минимальные цены на отдых в Республике Крым уменьшились в осенний период по сравнению с концом августа на 45%, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма региона в пятницу.

"По данным аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР), в рейтинге минимальной стоимости пакетных туров Крым занял 4-е место по состоянию на 16 сентября, причем по сравнению с концом августа минимальные цены на крымский отдых снизились более чем на 45%", - говорится в сообщении.

При этом фиксируется высокий спрос на отдых в регионе в сентябре и октябре. По словам министра курортов и туризма региона Вадима Волченко, слова которого приводит пресс-служба, бронь в ряде отелей Крыма на первые два осенних месяца составила 80-100%. "Санатории полуострова в среднем загружены на 70-80% в сентябре, по ряду объектов загрузка составляет 90-95%", - сказал Волченко.

В пресс-службе добавили, что Симферополь, по данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Tutu.ru, вошел в список пяти самых востребованных внутренних авианаправлений осенью. Средний чек такого перелета туда-обратно составил около 11 тыс. рублей.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.