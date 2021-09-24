СК проведет в соцсетях эстафету "Уделите время детям"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России на этих выходных проведет в Instagram эстафету #уделите_время_детям. Об этом говорится в официальном аккаунте СК в Instagram.

"Следственный комитет в предстоящие выходные запускает эстафету #уделите_время_детям", - говорится в сообщении.

25 и 26 сентября пользователи Instagram могут отметить аккаунт @sledcom_rf в своих публикациях и сторис о проведенных с детьми выходных или прислать свои фото в директ. Самые лучшие из них опубликуют в аккаунте СК.