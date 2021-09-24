В больнице Северной Осетии на работу системы кислорода направят 4,5 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят 4,5 млн рублей на обеспечение бесперебойной работы системы подачи кислорода в республиканской клинической больнице. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания кабмина региона.

"На заседании было также принято решение о дополнительном финансировании Министерства здравоохранения РСО - Алания. В частности, средства в размере 4 млн 566 тыс. рублей пойдут на реализацию мероприятий по обеспечению бесперебойной работы системы подачи кислорода в Республиканской клинической больнице (РКБ)", - говорится в сообщении.

Еще 15 млн 436 тыс. рублей направят на укрепление материально-технической базы РКБ, больниц Моздокского, Ардонского и Кировского районов.

9 августа в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом умерли из-за нехватки кислорода, они находились в крайне тяжелом состоянии. На следующее утро умерли еще два человека. По данным Меняйло, причиной ЧП стал прорыв трубы под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 м и сопровождался хлопком.