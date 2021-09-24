В Татарстане вакцинировано порядка 70% работников сферы образования

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Около 70% сотрудников образовательной сферы Татарстана вакцинировано против COVID-19. Республика не планирует переходить на дистанционное обучение при условии сохранения темпов вакцинации, сообщил ТАСС министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

"У нас около 70% [вакцинировано]. В зависимости от школы, детского сада. Поэтому эту работу продолжим", - сказал Хадиуллин, отвечая на вопрос о количестве вакцинированных в Татарстане преподавателей.

По его словам, республика не планирует переводить учеников на дистанционное обучение, но для этого необходимо сохранить темпы вакцинации. "Планировать переход на дистанционное обучение - получается программировать в дальнейшем, что мы будем болеть и болеть. Потому что пандемия не ушла. <...> Мы можем перейти (на дистанционное обучение - прим. ТАСС) на неделю, на 10 дней, на месяц. И что дальше? Этим мы вопрос не решим", - сказал Хадиуллин, подчеркнув, что работа направлена на увеличение темпов вакцинации населения.

По данным Роспотребнадзора по Татарстану, на сегодняшний день в регионе вакцинировались от коронавируса 1 071 796 человек, из них 933 654 завершили цикл вакцинации. Всего в регионе привито более трети взрослого населения.