Посольство России находится в тесном контакте с Госдепом по делу замглавы "Новатэка"

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Посольство России в американской столице находится в тесном контакте с Госдепартаментом США по поводу дела заместителя председателя правления компании "Новатэк" Марка Энтони Джитвэя. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в Facebook сообщении российского диппредставительства.

"В связи с задержанием российского гражданина Марка Энтони Джитвэя на территории США посольство находится в тесном контакте с Госдепартаментом. В случае необходимости окажем соотечественнику консульско-правовое содействие", - отметили дипломаты.

Ранее в посольстве уточнили, что Джитвэй за консульской помощью туда не обращался.

Как объявило в четверг Министерство юстиции США, он был арестован в штате Флорида по обвинениям в налоговых правонарушениях в период 2005-2016 годов. Американские правоохранительные ведомства обвиняют Джитвэя, имеющего гражданства США и РФ, в том, что он не предоставлял информацию об офшорных активах, размер которых на каком-то этапе якобы превышал $93 млн, скрывал сведения о доходах и уклонялся от уплаты налогов. Как утверждают американские компетентные органы, свои счета в зарубежных банках Джитвэй в период предполагаемых махинаций оформил на тогдашнюю супругу, являвшуюся гражданкой России. По каждому из нескольких обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы. Федеральное большое жюри в городе Форт-Майерс во Флориде утвердило обвинения в адрес Джитвэя 22 сентября. Расследованием инкриминируемых ему правонарушений занимается Служба внутренних доходов США, выполняющая функции федерального налогового ведомства.

Джитвэй работает в России с 1995 года. Сообщалось, что он получил российское гражданство в 2019-м. В прошлом трудился в США в нескольких независимых нефтегазовых компаниях, специализируясь на финансовом и экономическом анализе секторов "разведка и добыча" и "переработка и сбыт". В Москву переехал в 1995 году, получив назначение партнером PwC Global Energy. Карьеру в "Новатэке" начал в 2003-м. В августе 2007 года избран членом правления компании, с июля 2010-го занимает должность заместителя председателя правления.