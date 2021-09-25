Молодежный форум "Кезеной - 2021" откроется в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 25 сентября. /ТАСС/. II Международный молодежный туристический форум "Кезеной - 2021", приуроченный к 70-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, открывается в субботу в селении Беной Ножай-Юртовского района Чечни, в нем примут участие более 350 человек из 15 стран. Об этом рассказал ТАСС председатель молодежного патриотического движения "Ахмат" (один из организаторов форума) Магомед Азизов.

"Ожидаем около 350 участников, которые будут представлять более 15 стран мира - это и Ближний Восток, и Африканский континент, и страны СНГ. Также у нас представлено около 20 регионов России", - сказал Азизов.

В программу форума включены образовательные сессии, встречи с представителями туристической отрасли республики, походы, экскурсии, культурные и спортивные мероприятия.

"Основная цель форума - развитие туризма в Чеченской Республике и регионах Северного Кавказа, развитие внутреннего туризма в России, а также развитие межнациональных и межрегиональных связей среди молодежи. Мы хотим показать всему миру наши обычаи и традиции, показать, что мы продолжаем идти по пути, обозначенному нашим первым президентом Ахматом-Хаджи Кадыровым", - отметил собеседник агентства.

Он также уточнил, что для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции участники форума должны будут предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста, на площадках форума будет обязательным ношение масок, при входе на мероприятия будет проводиться термометрия. Работа форума продлится до 28 сентября.

В 2019 году в Чечне прошел первый Международный молодежный туристический форум "Беной - 2019". Идея проекта заключается в проведении форума на разных туристических объектах Чеченской Республики. Проект форума реализуется совместно с Министерством ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике, молодежным общественно-патриотическим движением "Ахмат", туристическим агентством ООО "Беной Тревел".