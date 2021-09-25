Премьер Индии предложил ввести международный протокол поездок в условиях пандемии

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите Quad ("четверки" с участием Индии, Австралии, США и Японии) в пятницу предложил ввести общий международный протокол поездок в условиях пандемии, а также взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в субботу первый заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла.

"Премьер-министр Нарендра Моди предложил общий международный протокол поездок, включающий взаимное признание сертификата (вакцинации) COVID-19. Это было хорошо принято всеми лидерами Quad", - сказал Шрингла в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте МИД Индии.

В пятницу в Белом доме прошла первая очная встреча лидеров стран Quad.

Четырехсторонний диалог по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) был создан по предложению бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ, который высказал эту идею в 2007 году. Это объединение сначала развивалось не очень активно и с перерывом, но во время саммита АСЕАН в Маниле в 2017 году лидеры "четверки" договорились активизировать альянс, чтобы противостоять Китаю в регионе. При этом индийская сторона подчеркивает, что ее интересуют не только оборонные аспекты сотрудничества.

Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке, а в марте этого года состоялся первый виртуальный саммит "четверки".