В Приморье среди вакцинированных от COVID-19 разыграли сертификаты на две квартиры

ТАСС, 25 сентября. Власти Приморского края разыграли среди вакцинированных от коронавируса жителей сертификаты на две квартиры и пять машин, сообщается в субботу на сайте краевого правительства.

"В Приморье состоялся розыгрыш сертификатов на две квартиры и пять машин среди привитых от COVID-19. Генератор случайных чисел выдал номера семи участников, которым достанутся ценные призы", - говорится в сообщении.

Всего участие в розыгрыше приняли свыше 99,8 тыс. человек. По предварительным данным, потенциальными обладателями машин стали жители Владивостока и Пограничного округа, квартир - жительницы Находки и Октябрьского округа.

В правительстве напомнили, что победителям розыгрыша достаются сертификаты на квартиры и машины номиналами по 3,8 млн рублей и по 1 млн рублей соответственно, реализовать которые необходимо до 1 декабря текущего года. Розыгрыш прошел среди жителей Приморья, прошедших вакцинацию от коронавируса до 15 сентября.

"Мы объявляем о новой регистрации на следующий розыгрыш ценных призов - машин, планшетов и др. Всего 80 призов. Регистрация стартует на региональном портале госуслуг с 4 октября и продлится до 30 октября. Сам розыгрыш пройдет 4 ноября", - отмечается в телеграм-канале правительства края.

В Приморье выявлено 67 856 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 60 290 человек, 1 134 умерли. По состоянию на 25 сентября вакцинировались от коронавируса 414 429 жителей региона.