Страны "четверки" намерены пожертвовать 1,2 млрд доз вакцины от коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. Страны - участницы Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония) намерены пожертвовать более 1,2 млрд доз вакцины против коронавирусной инфекции в рамках программы Quad Vaccine Partnership ("партнерство "четверки" по вакцинам). Об этом говорится в совместном заявлении стран "четверки", распространенном МИД Индии.

"Как страны "четверки" мы обязались пожертвовать глобально более 1,2 млрд доз вакцины в дополнение к дозам, которые мы профинансировали через COVAX (всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа к вакцинам против COVID-19). На сегодняшний день мы в совокупности поставили почти 79 млн доз безопасных и эффективных вакцин в Индо-Тихоокеанский регион", - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что "четверка" приветствовала объявление Индии о возобновлении экспорта безопасных и эффективных вакцин против COVID-19, в том числе для COVAX, начиная с октября 2021 года. В документе указывается, что Япония намерена выделить $3,3 млрд в рамках программы займа экстренной поддержки для реагирования на кризис COVID-19, Япония также продолжит помогать странам региона закупать безопасные, эффективные вакцины гарантированного качества. Австралия предоставит грант в размере $212 млн на закупку вакцин для стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Кроме того, Австралия выделит $219 млн на поддержку развертывания вакцины "последней мили" (доставка препаратов в отдаленные районы) и возглавит координацию усилий "четверки" по доставке такой вакцины в этих регионах.

"Мы также укрепим наше сотрудничество в области науки и техники, в областях клинических испытаний и геномного надзора, чтобы мы могли ускорить наши усилия по прекращению этой пандемии и укреплению безопасности здравоохранения", - указывается в документе.

Новые технологии связи

Лидеры стран "четверки" на состоявшемся в Вашингтоне саммите договорились развивать сотрудничество в области новых технологий, в том числе в развитии сетей связи пятого поколения (5G).

"Мы наладили сотрудничество в области важнейших и новых технологий, чтобы пути разработки, развития, управления и использования технологий определялись нашими общими ценностями и уважением всеобщих прав человека. <...> Мы продвигаем развертывание безопасных, открытых и прозрачных 5G и других сетей, а также сотрудничаем с рядом партнеров для стимулирования инноваций и продвижения надежных поставщиков и подходов", - говорится в документе.

Четырехсторонний диалог (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе. Первая встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года прошел первый саммит "четверки". В связи с пандемией он состоялся в виртуальном формате. Для участия в нынешней встрече Quad в Вашингтон прибыли премьер-министры Индии, Австралии и Японии.