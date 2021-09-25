Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,06

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу продолжил рост и достиг 1,06, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель оказался ниже единицы - в Подмосковье, где он опустился до 0,98.

В Иркутской, Свердловской областях и Красноярском крае индикатор составил 1,01, в Ростовской области - 1,02 (для региона это максимум с 14 августа), в Воронежской - 1,05, в Нижегородской и Самарской - 1,08. В Москве и Санкт-Петербурге коэффициент подскочил до 1,2.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.