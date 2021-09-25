Первый в Белгородской области карбоновый полигон создадут на базе ботанического сада вуза

ТАСС, 25 сентября. Первый в Белгородской области карбоновый полигон для исследования климатически активных газов создадут на базе ботанического сада Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ"). Полигон заложат в 2021 году, сообщил ТАСС в субботу ректор вуза Олег Полухин.

"Большой проект, который посвящен созданию сети карбоновых полигонов на территории Белгородской области, первый из которых будет заложен уже в 2021 году на территории ботанического сада [НИУ "БелГУ"], связан с теми трендами, которые сегодня есть в России, в мире, о необходимости отслеживать углеродный след и уменьшать углеродные выбросы, которые катастрофически меняют климат, приводят к потеплению со всеми вытекающим отсюда последствиями", - сказал Полухин.

Созданием полигона университет займется при поддержке правительства региона и МАК "Вымпел", соответствующее соглашение стороны подписали 24 сентября. Как отметил гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев, документ предполагает сотрудничество с НИУ "БелГУ" при подготовке кадров, в том числе для космической отрасли, разработку программ и оборудования для проекта по созданию полигона.

"Проблема декарбонизации (снижения количества выбросов парниковых газов) развивается в России и в мире, рассчитываем на то, что Белгородская область попадет в пул регионов, которые приняты пилотами, и мы получим дополнительное финансирование на научные работы", - добавила начальник управления науки администрации области Екатерина Журавлева.

Карбоновые полигоны - это территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводятся исследования климатически активных газов. Они включают разработку и адаптацию технологий измерения надземной и подземной фитомассы, агрохимические исследования почв, измерение эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами, активное использование технологий дистанционного зондирования с помощью космических и беспилотных платформ, разработку и адаптацию математических моделей по расчету углеродного баланса экосистем на эталонных участках. Первый карбоновый полигон открыли в Калужской области в сентябре 2020 года.