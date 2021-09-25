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Пандемия COVID-19

Киселев 26 сентября проведет "Вести недели" после выздоровления от ковида

В связи с госпитализацией Дмитрия Киселева передачу в 19 сентября провел журналист Игорь Кожевин

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрий Киселев вернется в эфир в это воскресенье после госпитализации с коронавирусом. Об этом сообщили в эфире телеканала.

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Ранее Киселев подтвердил ТАСС информацию о его госпитализации с коронавирусом. В связи с госпитализацией передачу в прошлое воскресенье провел журналист Игорь Кожевин. В понедельник Киселев рассказал ТАСС, что получил первый отрицательный тест на коронавирус.

Дмитрий Киселев известен зрителям как ведущий телепрограммы "Вести недели" на канале "Россия-1". С декабря 2013 года он занимает должность гендиректора Международного информационного агентства "Россия сегодня".

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