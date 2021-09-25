Очереди, пробки и закрытые заправки. Британцы второй день панически скупают бензин

ЛОНДОН, 25 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Длинные очереди из машин второй день подряд образуются на британских автозаправочных станциях из-за опасений автолюбителей, что острая нехватка водителей грузовиков приведет к перебоям в поставках топлива. И, как убедился корреспондент ТАСС в субботу, топлива во многих местах и правда нет. Сложно сказать, происходит это из-за проблем с его доставкой или из-за панических настроений населения.

Утром в субботу из четырех бензоколонок на севере Лондона, на которые заехал корреспондент ТАСС, топлива не было на трех. На станции Esso въезд на территорию АЗС был перекрыт пластиковыми конусами. На каждом из заправочных пистолетов висела желтая пластиковая табличка с надписью: "Просим прощения, не используется". Водители нескольких подряд машин, увидев отсутствие заторов на въезд, включали поворотник при приближении к заправке, но, притормозив и разобравшись, в чем дело, разочарованно проезжали мимо. "И тут нет. Невообразимо!" - воскликнул один из них и уехал, видимо, на дальнейшие поиски бензина.

На другой станции этой же фирмы не понадобилось даже конусов - желтые таблички с неутешительным предупреждением виднелись еще издалека, а там, где их не хватило, заправочные пистолеты были просто обмотаны пластиковыми пакетами.

Не лучше была ситуация и на независимой заправке неподалеку. Там можно было увидеть погасшее табло, раньше на нем были указаны цены на бензин и дизтопливо. Некоторые водители все же пытались подождать, но, понаблюдав несколько минут за работниками станции, расслабленно смотрящими куда-то в недра люков, распахнутых над подземными хранилищами, разворачивались.

Больше повезло тем, кто доехал до станции Shell также на севере столицы. Тут топливо было, но, чтобы добраться до колонки, приходилось подождать минут сорок. "Хвост" из машин, образовавшийся из-за этого на дороге, создавал помехи для проезжающих мимо машин. Красные двухэтажные автобусы с пассажирами и леговушки ожидали, когда им можно будет продолжить путь.

Ночные очереди

Подобная же картина наблюдалась и накануне. Корреспондент ТАСС проехал с десяток бензоколонок в Лондоне, графствах Эссекс и Кембриджшир. Если утром очереди из машин были не столь большие, то уже днем вдоль дорог с обеих сторон выстраивалась в ряд по 10-15 машин, чтобы заехать на станцию. К вечеру ситуация усугубилась, что особенно было заметно на автотрассах, когда пробка начиналась уже на съездах на бензоколонки, то есть за несколько сотен метров до самих колонок.