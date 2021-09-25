В Самаре открылся фестиваль деятелей интернета 404fest

ТАСС, 25 сентября. Участники десятого фестиваля деятелей интернета 404fest, который открылся 25 сентября в Самаре, обсудят вопросы веб-разработок, дизайна, менеджмента, PR и маркетинга, бизнес-технологий, стартапов, искусственного интеллекта, кибербезопасности. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Сегодня, 25 сентября, в Самаре стартовал десятый, юбилейный, фестиваль деятелей интернета 404fest. <...> На различных тематических секциях участники 404fest обсуждают вопросы веб-разработок, дизайна, менеджмента, PR и маркетинга, бизнес-технологий, стартапов, искусственного интеллекта, кибербезопасности и многие другие", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, 404fest - это один из брендов региона. "Сегодня здесь те, кто были на первых фестивалях в качестве школьников и студентов, а уже сегодня - успешные руководители, топ-менеджеры, собственники компаний. Уверен, что фестиваль будет расти и привлекать все больше специалистов", - приводятся в сообщении слова Азарова.

В 2021 году в программе фестиваля 12 тематических секций, выступления более 60 топовых спикеров, в их числе дизайнер и бизнесмен Артемий Лебедев, представители компаний Microsoft Norway, Ozon, "Яндекс", Mail.ru Group, компаний банковского сектора. Мероприятие проводится с учетом санитарно-эпидемиологических требований, допуск на него разрешили только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса, отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии антител в результате перенесенного коронавируса.

Фестиваль 404fest - крупнейшее в стране событие отрасли IT, которое организует международная компания Mercury Development, чьи разработки используются во всем мире. Поддержку в его проведении оказывает правительство Самарской области, в частности, проектный офис цифрового развития региона. Фестиваль, становившийся лауреатом всероссийской премии "Премия Рунета", направлен на популяризацию IT-профессий, обмен опытом между лучшими экспертами и начинающими специалистами, развитие IT-индустрии и передовых digital-проектов, решение задач национального проекта "Цифровая экономика", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Среди спикеров и участников 404fest специалисты сферы IT из России и стран зарубежья, которым фестиваль дает возможность повысить свой профессиональный уровень. Фестиваль будет продолжаться два дня.