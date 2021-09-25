Митрополит Иларион назвал нездоровым ажиотаж вокруг доходов священнослужителей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь не боится говорить на тему доходов священнослужителей, однако нездоровый ажиотаж вокруг нее создают СМИ и анонимные Telegram-каналы, заявил в эфире телеканала "Россия-24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Доходы церкви, доходы церковных людей, доходы священнослужителей - это не та тема, говорить о которой мы должны бояться, и не боимся говорить на эту тему. Меня неоднократно спрашивали, я отвечал на эти вопросы. <...> Я знаю, что многие священнослужители не стесняются говорить о своих доходах, потому что эти доходы получены трудовым путем, потому что человек трудится - он получает доход, это вполне естественно", - сказал владыка, отвечая на просьбу прокомментировать запрет в служении чебоксарского священника Романа Степанова после его обращения к руководству и служителям Русской православной церкви раскрыть свои доходы.

"Тот нездоровый ажиотаж, который возникает вокруг темы доходов церкви, чаще всего связан с разного рода спекуляциями, с разного рода клеветой в адрес церкви, которая распространяется как через традиционные СМИ, так и через разного рода телеграм-каналы. А Telegram-каналы в силу своей анонимности не несут никакой ответственности ни перед законом, ни перед людьми, ни перед Богом, и поэтому они распространяют безнаказанно самую разную информацию, в том числе очень много фальшивой информации", - добавил митрополит.

Он также призвал не доверять распространителям такого рода ложной информации, а "прислушиваться прежде всего к голосу священноначалия".

В начале сентября митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий (Антонов) принял решение о запрете в служении иерея Романа Степанова, который выступил с видеообращением в соцсетях с заявлением о необходимости священникам и архиереям декларировать свои доходы. Официальной причиной запрета в служении иерея было названо несоответствие его нравственного облика высокому сану священника.