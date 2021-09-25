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Посещение высокогорных маршрутов ограничено в Кавказском заповеднике из-за непогоды

Ограничительные меры действуют до 27 сентября

МАЙКОП, 25 сентября. /ТАСС/. Оформление пропусков на высокогорные туристические маршруты ограничено в Кавказском заповеднике из-за экстренного штормового предупреждения. Ограничительные меры действуют до 27 сентября, после чего решение по работе данных маршрутов будет принято дополнительно, сообщили в пресс-службе заповедника.

"В целях безопасности Кавказский заповедник не рекомендует во время действия штормового предупреждения выходить на туристические маршруты. Проход на ряд высокогорных направлений временно ограничен. <…> В связи со сложными метеоусловиями и действием штормового предупреждения, а также в целях безопасности туристов, на горных маршрутах №8, 8а, 9, 12, 13 ограничено посещение. Оформление пропусков на данные маршруты приостановлено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки на высоте более 1800 м над уровнем моря выпало значительное количество осадков. Температура воздуха резко опустилась до нулевой отметки днем и минусовых показателей ночью. На перевалах Аишха и Псеашха высота снежного покрова в настоящее время достигает 30 сантиметров. В районе Имеретинских озер - 25 см, на приюте "Фишт" - около 20 см.

"Ограничительные меры будут действовать до понедельника, после чего решение по работе данных маршрутов будет принято дополнительно. Кавказский заповедник убедительно просит туристов пересмотреть планы по посещению горных маршрутов в ближайшие несколько дней и отложить поход до более благоприятной и комфортной погоды", - отметили в пресс-службе.

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