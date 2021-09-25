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Пандемия COVID-19

Журнал The Lancet распустил группу ученых, изучавших происхождение коронавируса

Это произошло из-за связей членов группы с американской организацией EcoHealth Alliance, сотрудничавшей с Уханьским институтом вирусологии
© EPA-EFE/ANDREU DALMAU

ТАСС, 25 сентября. Председатель комиссии по COVID-19 журнала The Lancet и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс распустил группу ученых, изучавших происхождение коронавируса. Как сообщила в субботу газета The Wall Street Journal, роспуск группы произошел из-за связей ее членов с американской организацией EcoHealth Alliance, сотрудничавшей с Уханьским институтом вирусологии.

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"Я просто не хотел, чтобы рабочая группа имела такие явные связи с одним из главных пунктов всего этого исследования происхождения [коронавируса], которой была EcoHealth Alliance", - приводит газета слова Сакса.

По сведениям газеты, EcoHealth Alliance использовала американские средства на исследования коронавирусов у летучих мышей совместно с Уханьским институтом вирусологии, который находится в городе, где произошла первая вспышка COVID-19.

Как отмечает издание, до июня руководителем группы был президент организации Питер Дасзак. Вместе с этим некоторые члены группы сотрудничали с Дасзаком или самой EcoHealth Alliance в рамках проектной деятельности.

Как сообщил Сакс, комиссия журнала продолжит исследования происхождения коронавируса, свой вклад в работу также внесут эксперты в области биологической безопасности. Ожидается, что доклад комиссии будет опубликован в 2022 году.

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