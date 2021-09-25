В Сочи прекратились осадки

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Дождь прекратился в городе-курорте Сочи, автомобильное движение идет в обычном режиме, также восстановлены железнодорожное и авиационное сообщение, написал у себя в Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Осадки прекратились во всех районах курорта. Город возвращается к привычной жизни. Автомобильное движение идет в обычном режиме. <…> Железнодорожное и авиасообщение восстановлены в полном объеме. Сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы сократить отставания по графику, нарушенному из-за стихии", - написал Копайгородский.

Он уточнил, что на дорогах в субботу работали более 100 единиц техники и свыше 160 человек. Совместно действовали коллективы городских, краевых и федеральных служб и предприятий. Также глава города добавил, что курорты горного кластера работают в штатном режиме. Накануне в горах выпал первый снег, объекты санаторно-курортного комплекса готовы к старту горнолыжного сезона. В прибрежной части города пляжи остаются закрытыми на время действия штормового предупреждения.

Также мэр Сочи добавил, что дополнительную технику стянули на территорию проведения гонок "Формулы-1" в Сочи для борьбы с последствиями непогоды.

"Благодаря межведомственной подготовке и своевременному реагированию непогода не помешала проведению заездов. Сегодня важный этап - проходит квалификация перед "королевскими гонками", - написал Копайгородский.

О последствиях

Дожди в Сочи начались в пятницу вечером и продолжались до середины дня субботы. Частично была подтоплена трасса Джубга - Сочи в районе Вардане, последствия там оперативно устранили. Также на трассе из-за переувлажнения почвы произошел камнепад. Пострадавших при происшествии нет.

В городе объявлено экстренное предупреждение, закрыты пляж Последствия непогоды устраняют более 150 человек.

Также из-за ливневых дождей были отменены или перенесены некоторые гоночные мероприятия, которые должны были пройти в рамках Гран-при России.