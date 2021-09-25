В Дагестане пострадавшим районам из-за дождей окажут помощь из резервных источников

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана окажут помощь муниципальным образованиям из резервных источников финансирования в целях восстановления дорог и объектов социального значения после ливневых дождей. Об этом сообщил врио главы Дагестана Сергей Меликов на своей странице в Instagram.

"Правительством Дагестана будет оказана помощь муниципальным образованиям из резервных источников финансирования в целях восстановления дорог и объектов социального значения. Отдельное внимание - контролю уровня воды в реках. До полного устранения всех последствий работаем в усиленном режиме!", - говорится в сообщении.

По словам главы региона, в Дагестане из-за обильных осадков повреждены дороги и дома, наблюдаются перебои с электроснабжением. Отрезанными от внешнего мира оказались десятки сел, а где-то ущерб наносят и спровоцированные ливнем сели и камнепады.

"Республиканский оперштаб координирует работы по ликвидации последствий непогоды. Спасатели МЧС работают в Ботлихском, Шамильском, Цумадинском и Цунтинском районах. Кроме того, на местах восстановительные работы проводят энергетики и дорожники", - сообщил Меликов.