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Видеокадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири в начале сентября опубликовали

Как отмечал Песков ранее, это "обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Опубликованы видеокадры отдыха президента России Владимира Путина в начале сентября в Сибири, где он находился в компании министра обороны Сергея Шойгу. Кадры продемонстрированы в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24".

Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин по пути из Благовещенска, где он находился 3-4 сентября, в Москву на несколько дней сделал остановку в одном из регионов Сибири. По его словам, президента сопровождал Шойгу. Как отмечал Песков, это "обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее".

Путин уже не первый раз выбирает Сибирь местом для отдыха.

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Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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