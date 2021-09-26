Медики скорой помощи в Кузбассе получили доступ к электронным медкартам пациентов

КЕМЕРОВО, 26 сентября. /ТАСС/. Электронный доступ к медицинским картам жителей получили работники скорой помощи в Кузбассе, чтобы в пути на вызов они могли заранее ознакомиться с анамнезом пациентов и более грамотно оказать им медицинскую помощь. Для этого медики пользуются планшетными компьютерами со специальным мобильным приложением, сообщили в региональном министерстве здравоохранения в ответ на запрос ТАСС.

"Для бригад скорой медицинской помощи, центра медицины катастроф и санитарной авиации было приобретено 288 планшетных компьютеров. На них установлено специализированное мобильное приложение, [через которое] реализован электронный доступ к разделам медицинской карты пациента, в том числе информации об аллергостатyсах, лекарственной непереносимости, хронических диагнозах, принимаемых препаратах", - говорится в ответе Минздрава.

Уточняется, что разработанное для кузбасских медиков приложение подключено через защищенную сеть к центральной базе данных единой системы диспетчеризации и мониторинга санитарного автотранспорта Кузбасса, куда медицинские организации региона загружают данные о пациентах. Электронные медкарты содержат не только данные о последних осмотрах в поликлиниках, перенесенных заболеваниях, но и результаты сданных анализов. Изучив данные в пути к пациенту, медики неотложки смогут оперативнее оказать медицинскую помощь с учетом особенностей его здоровья.

Цифровизация здравоохранения Кузбасса проводится в рамках федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" нацпроекта "Здравоохранение". Планируется, что к 2024 году по всей России заработает система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. В личном кабинете пациента "Мое здоровье" на портале госуслуг будут доступны запись к врачу и на диспансеризацию, подача заявления на полис, медицинские документы независимо от региона, где находится пациент.